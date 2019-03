Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Dellfeld (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 EUR an drei beschädigten Pkw sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am 28.03.2019 gegen 22:00 Uhr in Dellfeld-Falkenbusch ereignete. Dabei verlor ein 18-Jähriger, der mit seinem Mini-Cooper die Zweibrücker Straße in Richtung Landesstraße 471 befuhr, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem in einer Hofeinfahrt parkenden Pkw, den er gegen ein dahinter stehendes Fahrzeug schob. Dabei entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug des 18-Jährigen und an dem ersten der beiden parkenden Pkw. Der Schaden am dritten Wagen beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Der Unfallverursacher erlitt glücklicherweise keine gravierenden Verletzungen

