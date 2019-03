Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Personen bei Unfall verletzt

Darstein (ots)

Am 28.03.2019, um 19.40 Uhr ereignete sich auf der L 490 zwischen der Abfahrt Oberschlettenbach und Darstein ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Kinder und die Fahrerin eine PKW´s leicht verletzt wurden. Die Frau war mit ihrem Auto von Darstein kommend in Richtung Vorderweidenthal unterwegs, als ihr in einer unübersichtlichen Kurve ein Traktor entgegenkam, an welchem ein Wiesenhobel befestigt war. Die Autofahrerin konnte am Traktor vorbeifahren, blieb jedoch an dem etwas breiteren Anbaugerät hängen. Durch den Aufprall drehte sich der PKW und kam schließlich total beschädigt zum Stillstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500,-- Euro. Im Auto der Frau wurden zwei Kinder und sie selbst leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell