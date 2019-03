Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag 09.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag, dem 08.03.2019 gegen 18:10 Uhr, auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg. Im dortigen Kreuzungsbereich hielt neben dem Pkw des 29-jährigen männlichen Opfers ein Fahrzeug. Aus diesem stieg ein 22-jähriger Cloppenburger aus und schlug unvermittelt mit einem Schlagstock zunächst auf den Pkw und dann auf das Opfer ein. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde sowohl der 29-Jährige, als auch seine 22-jährige Lebensgefährtin verletzt. Danach flüchtete der Täter mit einem Pkw vom Tatort. Der 29-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hintergrund der Tat dürfte nach jetzigem Erkenntnisstand offensichtlich in Beziehungsstreitigkeiten zu finden sein. Lindern - Diebstahl Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde in der Zeit von Samstag, dem 02.03.2019 und Montag, 04.03.2019, in Lindern an der Lienersche Straße die Beleuchtungseinrichtung vom Anhänger des Geschädigten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Löningen zu melden. Garrel - Einbruch in Garage und Kolpinghaus Zwischen Samstagnachmittag, 02.03.2019, 15:30 Uhr und Dienstag, 05.03.2019, 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Garrel, Falkenberger Straße, dortiges Gelände des Kolping-Freizeit-Zentrums, zwei Garagen auf und entwendeten daraus Getränke und Werkzeug. Ferner warfen die Täter die Scheibe der Hintereingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Kolpinghaus. Dort beschädigten sie eine weitere Fensterscheibe und zwei Außentüren. Am und im Gebäude verspritzen die Täter Edelstahlreiniger und beschmierten Mobiliar mit Filzschreibern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Garrel. Essen - Sachbeschädigung an Pkw Unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend, 08.03.2019, gegen 22:50 Uhr in Essen, Bahnhofstraße, den Pkw BMW des Geschädigten indem sie beide Außenspiegel abtraten und eine Delle in der Fahrertür verursachten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Einem Verkehrsteilnehmer fiel am Freitagmorgen, 08.03.2019 gegen 05:50 Uhr, ein Nissan Micra mit auffälliger Fahrweise auf der Emsteker Straße auf. Die 68-jährige Fahrzeugführerin aus Quakenbrück konnte kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Cloppenburg kontrolliert werden. Die Frau schien deutlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein Atemalkoholvortest konnte die Beschuldigte nicht durchführen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr ebenfalls untersagt. Cloppenburg - Verkehrsunfälle mit Radfahrern Ein 24-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec die Friesoyther Straße in Cloppenburg und kommt in Höhe der Hausnummer 55 aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz erleidet der Verunfallte eine Verletzung am Bein und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg. Eine 46-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem Pkw VW Golf den Pastorenbusch in Cloppenburg und beabsichtigte auf die Vahrener Straße aufzufahren. Dabei übersah sie die bevorrechtigte von rechts kommende 17-jährige Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin leitete eine Vollbremsung ein und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Weil es in Cloppenburg immer wieder zu Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrern kommt, wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sowohl Auto- als auch Radfahrer an Einmünden, Grundstückseinfahrten und Kreuzungen besondere Vorsicht und vor allem Rücksicht walten lassen sollten. Ebenso ergeht der Hinweis an alle Radfahrer, die ausgeschilderten Radwege in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu benutzen. Dadurch kann das Unfallrisiko für alle Beteiligten minimiert werden. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Auf der Molberger Straße in Cloppenburg kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg am Samstagmorgen gegen 04:20 Uhr den Fahrzeugführer eines Opel Vectra, dessen Fahrweise auffällig war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 20-Jährigem aus Lähden eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Dem jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell