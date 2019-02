Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden sowie drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Drei leicht verletzte Personen und zwei fahruntüchtige Pkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 20. Februar 2019, gegen 20:00 Uhr, an der Großensieler Kreuzung in Nordenham.

Eine 62-jährige Nordenhamerin bog mit ihrem Dacia von der Bundesstraße 212 nach links auf die Großensieler Straße ein und übersah hierbei den entgegenkommenden Daimler eines 22-jährigen Nordenhamers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Personen sowie die 20-jährige Beifahrerin im Daimler wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

