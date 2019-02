Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham vorgetäuscht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Februar 2019, zeigte ein 25-jähriger Nordenhamer einen Verkehrsunfall bei der Polizei in Nordenham an, der sich kurz zuvor auf der Stadländer Straße ereignet haben sollte.

Er teilte mit, dass ihm gegen 16:45 Uhr in einer Rechtskurve ein dunkler Pkw entgegenkam, der ihn zu einem Ausweichmanöver zwang. Er musste mit seinem Dacia nach rechts ausweichen und prallte gegen eine Bake.

Durch den Unfall sollte ein nicht zu beziffernder Schaden am Dacia entstanden sein. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 25-Jährige alleinbeteiligt und aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

