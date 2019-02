Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradeigentümer in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei in Nordenham sucht den Eigentümer des auf dem Foto zu sehenden Damenrades.

Dieses wurde im Rahmen einer Streifenfahrt bei einem 15-jährigen Nordenhamer festgestellt und letztlich beschlagnahmt. Der junge Mann gab an, dass das Fahrrad seit Anfang Januar bei der Kindertagesstätte in Einswarden in der Straße Am Slip gestanden hätte. Er ging somit davon aus, dass es niemandem gehöre und nahm es mit.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Rheinfels und trägt die Rahmennummer 5134595. Es ist schwarz und hat eine 3-Gang-Nabenschaltung und 28er Reifengröße.

Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (165138).

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

