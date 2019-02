Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Büroräumlichkeiten +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, zwischen 17:00 Uhr und 22:45 Uhr, durch Aufhebeln einer Balkontür in Büroräumlichkeiten in der Elbinger Straße in Delmenhorst ein. Durch die Täter wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Angaben zu möglichem Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Nach bisherigen Ermittlungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen die zur Vorfallszeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

