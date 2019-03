Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 08.03-09.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand -

Am 08.03.2019 gegen 23.50 Uhr kam es in der Jägerstraße in Bösel zu einem Brand einer dortigen Scheune.Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Garrel und Bösel stand die Scheune bereits in Vollbrand.Die Scheune brannte komplett aus.Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bösel -Trunkenheitsfahrt -

Am 09.03.2019 gegen 02.57 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann aus Bösel mit seinem Pkw die dortige Schäferstraße.Hier wurde er durch eine Streife der Polizei Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden,dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand.Ein Test am mitgeführten Alcomaten ergab einen Wert von 1,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

