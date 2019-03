POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Einbruchsdiebstahl aus einer Schule

In der Zeit von Donnerstag, 07. März 2019, 22 Uhr bis Freitag, 08. März 2019, 07.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine Seiteneingangstür der Grundschule an der Dorfstraße auf. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Derzeit ist es nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Dinklage - Einbruchsdiebstahl aus drei Kraftfahrzeugen / ZEUGENAUFRUF

In der Zeit von Donnerstag, 07. März 2019, um 18 Uhr bis Freitag, 08. März 2019, 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einem Pkw VW-Golf auf und entwendeten das Infotainment-System. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück an dem Fasanenweg abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

In der Zeit von Donnerstag, 07. März 2019, um 18 Uhr bis Freitag, 08. März 2019, 07 Uhr, wurde ein Pkw VW Passat, ebenfalls auf einem Grundstück an dem Fasanenweg aufgebrochen. Aus diesem wurde ein Navigationsgerät mit integriertem Radio entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 3800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

In der Zeit von Donnerstag, 07. März 2019, um 18 Uhr bis Freitag, 08. März 2019, 06.30 Uhr, wurde ein weiterer Pkw aufgebrochen. Dieser war auf einem Grundstück an der Dohlenstraße abgestellt. Es handelt sich hierbei um einen Pkw Seat Alhambra. Aus dem Pkw wurde ebenfalls das Infotainment-System entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

