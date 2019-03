Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autos aufgebrochen

Nothweiler (ots)

Am 28.03.2019, zwischen 12.30 Uhr und 13.40 Uhr wurden in Nothweiler auf dem Wanderparkplatz Richtung Gimbelhof direkt an der französischen Grenze zwei Autos aufgebrochen, indem die Täter je eine Seitenscheibe einschlugen. Dadurch gelang es ihnen, Taschen aus dem Inneren der Fahrzeuge zu entwenden, in welchen sich diverse Wertgegenstände befanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca 1500,-- Euro. Die Polizei bittet darum, beim Verlassen der Autos keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

