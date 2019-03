Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei PKW aufgebrochen

Münchweiler an der Rodalb (ots)

In der Nacht zum 27.03.2019 wurden in der Straße "Hombrunnerhof" ein lilafarbener PKW Hyundai i10, ein schwarzer PKW Mercedes GLA sowie ein weißer PKW Opel Astra aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde aus den PKW nichts entwendet. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise an die Polizei in Pirmasens unter der Tel. 06331/5200.

