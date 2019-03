Polizeidirektion Pirmasens

Am 28.03.2019 zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Nissan Qashqai, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gewerbestraße in Zweibrücken-Niederauerbach abgestellt war. Am Nissan wurde der hintere rechte Bereich (Kotflügel und Stoßfänger) beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 800,- Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

