FW-D: Feuerwache Behrenstraße mit dreifachem Sieg bei den 14. Hallenfußballmeisterschaften der Berufsfeuerwehr Düsseldorf - Rund 100 Teilnehmer kämpften um den begehrten Pokal Düsseldorf

Unter der Federführung der Feuerwehrsportvereinigung 1958 e.V. kämpften zehn Mannschaften der Berufsfeuerwehr Düsseldorf um den Sieg. Dabei setzte sich das Team der Feuerwache aus Flingern in einem spannenden Finale gegen die Mannschaft der Wache aus Garath durch. Am Ende krönte der stellvertretende Amtsleiter Arvid Graeger den Gewinner und überreichte den begehrten Pokal.

Bereits am Freitag waren die ersten Helfer der Feuerwache Flughafenstraße sowie der Feuerwehrsportvereinigung auf den Beinen, um die letzten Vorbereitungen für das traditionelle Hallenfußballturnier in der Sporthalle an der Wimpfener Straße zu treffen. Pünktlich um 8.30 Uhr eröffnete dann Branddirektor Arvid Graeger das Turnier und wünschte auf diesem Wege den Mannschaften einen sportlichen und fairen Wettkampf. Zur 14. Auflage traten auch zehn Mannschaften der Feuerwachen und der Abteilung Technik an, um den Sieger für 2019 zu ermitteln. Zuerst wurden in den Gruppenspielen die Teilnehmer für die Endrunde ermittelt. In spannenden, hart umkämpften, aber immer fairen Begegnungen gaben alle Mannschaften ihr Bestes. Nachdem die Vorrunde am späten Mittag beendet werden konnte, rückte die Finalrunde immer näher. Dort setzte sich dann die Mannschaft der der Feuerwache Behrenstraße gegen die Wache von der Frankfurter Straße mit einem knappen 3:2 durch. Den dritten Platz belegte die zweite Wachbereitschaft der Feuerwache Münsterstraße, die sich im Spiel um Platz drei im Neunmeterschießen gegen die Fußballer der Feuerwache Quirinstraße aus Oberkassel, durchsetzen konnten. Bester Torschütze des Turniers war Robert Kowalski vom Turniersieger aus Flingern mit sechs Toren, als besten Torwart kürten die Juroren Bernd Fries von der Feuerwache Gräulinger Straße aus Gerresheim. Da Fair-Play bei der Feuerwehr auch immer großgeschrieben wird, ging der diesjährige Fairness Pokal ebenfalls an den neuen Meister von der Feuerwache Behrenstraße, die damit drei der vier Pokale des heutigen Tages nun für ein Jahr mit auf die Wache nehmen dürfen. Der stellvertretende Feuerwehrchef Arvid Graeger überreichte am Nachmittag dann den Pokal an den diesjährigen Gewinner aus Flingern und zeigte sich sehr erfreut über die großartigen sportlichen Leistungen, die jeder Einzelnen den ganzen Tag über bei den Spielen erbracht hatte. Besonders lobten aber die Schiedsrichter das diesjährige faire Spiel aller Mannschaften. Mit großer Vorfreude erwarten nun alle Sportler die 15. Auflage der Wachmeisterschaft der Berufsfeuerwehren im nächsten Jahr.

