Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Spiegel abgefahren und weiter gefahren

Steinweiler (ots)

Steinweiler; Am 01.02.2019 befuhr um 17:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die K12 von Steinweiler in Richtung Winden. Ungefähr in der Mitte dieser Strecke begegneten sich zwei PKW und es kam zu einer Beschädigung der Außenspiegel. Der Verkehrsunfallbeteiligte fuhr jedoch ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter

