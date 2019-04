Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190412-4: Ladendieb durch Zeugen festgehalten - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 34-Jähriger stahl nicht unbemerkt von einem Angestellten diverse Waren in einem Verbrauchermarkt und flüchtete zunächst.

Der Zeuge bemerkte am Donnerstag (11. April) um 17:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Heerstraße den dort regelmäßig erscheinenden "Kunden" und ließ ihn nicht mehr aus den Augen. Dabei bemerkte er, dass sich der Mann verschiedene Artikel im Wert von etwa 65 Euro in seine mitgeführte Sporttasche steckte und später das Geschäft verließ. Der Zeuge folgte ihm, sprach ihn an und wurde sofort von dem 34-Jährigen attackiert, worauf ihn der leichtverletzte Zeuge zu Boden brachte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der Täter stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, worauf ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls folgt. (bm)

