Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrunfall mit Flucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) - Northeim Auf dem Kundenparkplatz eines SB-Marktes in der Rückingsallee kam es am Samstag, den 09.03.2019, in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der unbekannte Verursacher unbekannt von der Unfallstelle entfernte. Der unbekannte Verursacher beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 56-Jährigen aus dem Landkreis Harburg. Am Pkw des 56-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000.-EUR

