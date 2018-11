POL-NI: Stolzenau-Polizeiwache ist im Container untergebracht

Ein Schild am Eingang weist auf die besondere Wache hin. Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)Seit Montag, 12.11.2018, ist die Wache des Polizeikommissariates Stolzenau in einem Container, der Mobilen Wache, untergebracht. Geplant ist dieser Zustand bis zum 26.11.2081, wenn dann hoffentlich die Sanierungs - und Umbauarbeiten im Dienstgebäude beendet werden können. Unter anderem wird dann der frisch gestaltete 24 - Stunden - Bereich mit einem neuen Wach - und Leitstellentisch mit modernster Technik ausgestattet sein. "Die Erreichbarkeit der Polizei in Stolzenau ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt rund um die Uhr gewährleistet," beruhigt der Kommissariatsleiter Frank Münch. In der mobilen Wache, einem Stahlcontainer der Zentralen Polizeidirektion, sind alle technischen Einrichtungen vorhanden, die auch in einer stationären Wache möglich sind. Telefon, Funk und Computer ersetzten für die Zeit des Umbaus komplett den 24/7-Betrieb und ist ständig von mindestens einem Polizeibeamten besetzt. Während des Nienburger Alstadtfestes wurde dieser Container als mobile Wache direkt an der Fußgängerzone eingesetzt.

