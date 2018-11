POL-NI: Nienburg-Fahrradbesitzer identifiziert Fahrraddieb

Nienburg (ots) - (BER)Am Montagabend, 12.11.2018, gegen 18.25 Uhr wurde in der Hannoverschen Straße Nienburg ein angeschlossenes Damenrad entwendet. Am Dienstagnachmittag, 13.11.2018 gegen 15.30 Uhr, alarmierte der Geschädigte und rechtmäßige Eigentümer des Rades die Polizei, dass er sein Fahrrad entdeckt habe und eine ihm bekannte Person damit in der Mindener Straße flüchtete. Im Bereich der Bruchstraße verlor er bei der Verfolgung den Täter aus den Augen. Der Tatverdächtig konnte in der Nahbereichsfahndung nicht mehr mit dem Rad angetroffen werden. Die Polizei in Nienburg ermittelt nun gegen einen 42-jährigen Mann aus Nienburg.

