Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Northeim (ots)

Northeim (Se)- Northeim Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, den 08.03.2019, 13.00 Uhr bis Samstag, 09.03.2019, 10.30 Uhr in eine Gartenlaube Am Lohgraben ein. Durch einen Steinwurf wurde ein Fenster und eine Jalousie beschädigt. Die Täter entwendeten drei Flaschen Alkohol. Der Gesamtschaden beträgt ca 250.-EUR.

