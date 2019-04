Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190412-3: Festnahmen nach versuchtem Wohnungseinbruch - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Seniorenwohnanlage an der Dr.-Tusch-Straße versuchten zwei 37- und 39-jährige Männer mit vermutlich entwendeten Schlüsseln in die Wohnungen zu gelangen.

Das widerrechtliche Betreten des Hauses und das Vorhaben der Männer bemerkte am Freitag (12. April) ein 54-jähriger Bewohner um 03:45 Uhr und informierte die Polizei. Die Beamten konnten beide Männer noch am Tatort antreffen und festnehmen. Auf Nachfrage wollten beide zu dieser Zeit die dort lebende Mutter des einen besuchen, was sich schnell als nicht wahrheitsgemäß herausstellte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere nicht zuzuordnende Gegenstände und Einbruchswerkzeuge, die sie sicherstellten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell