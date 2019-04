POL-REK: 190412-2: Verkehrsunfall mit Folgen - Erftstadt

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Zwei Verkehrsteilnehmer gaben einen unterschiedlichen Unfallhergang an. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Sicherstellung eines Autos und einer Fahrerlaubnis an.

Ein Überholvorgang eines Autos mit zu geringem Seitenabstand zum überholten Rennradfahrer (66) setzte am Donnerstag (11. April) um 14:45 Uhr eine Kette in Gang, in deren Folge der Rennradfahrer verletzt in ein Krankenhaus musste.

Auf der Gennerstraße fuhren mehrere Autos, ein Bus und auch ein Rennradfahrer in Richtung Friesheim. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen fuhr zunächst ein Auto mit zu geringem Seitenabstand am Rennrad des 66-Jährigen vorbei. Dann folgte das überholende Auto eines 36-jährigen Erftstädters. Auch hier soll der zu geringe Abstand zum Fahrrad dazu geführt haben, dass sich der 66-Jährige gestikulierend beschwerte, worauf der 36-Jährige vor ihm abbremste. Nach Angaben des 66-Jährigen drängte ihn der Autofahrer von der Fahrbahn ab und öffnete unerwartet die Fahrertür. Der Fahrradfahrer stieß gegen sie und verletzte sich.

Polizeibeamte befragten während der Verkehrsunfallaufnahme zahlreiche Zeugen auf der zwischenzeitlich gesperrten Straße. Im Ergebnis wurde das Auto des 36-Jährigen als Tatmittel nebst seiner Fahrerlaubnis auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln sichergestellt. Die Unfallaufnahme dauerte bis circa 16:00 Uhr. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates in der Sache dauern an. (bm)

