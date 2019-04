Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190411-2: Schülerin von Auto angefahren - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (10. April) ist eine 14-jährige Schülerin auf der Sintherner Straße von einem Auto angefahren worden.

Die Jugendliche wartete gegen 17:30 Uhr an der Haltestelle "Von-Grass-Straße" auf den Bus. Als der Bus an der Haltestelle vorbeifuhr, lief die 14-Jährige eigenen Angaben zufolge dem Bus in Richtung der Von-Frentz-Straße hinterher, um an einer der nächsten Haltestellen zusteigen zu können. Beim Wechseln der Straßenseite stieß sie mit dem Auto einer 51-jährigen Frau zusammen. Die Autofahrerin verhielt sich vorbildlich und kümmerte sich um die leicht verletzte Schülerin. Sie betreute die Jugendliche bis zum Eintreffen eines Krankenwagens, der die 14-Jährige für weitere Untersuchungen in eine Uniklinik brachte. (nh)

