POL-REK: 190410-1: Bewaffneter Raubüberfall in HIT-Verbrauchermarkt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Er entkam mit einer fünfstelligen Eurosumme.

Am Samstag (06. April) betrat ein etwa 40- bis 45-jähriger Mann gegen 20:00 Uhr einen HIT-Verbrauchermarkt in der Kerpener Straße. Am Kassenbüro drängte er eine Kassiererin in den Raum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe das Bargeld aus ihrer Kassenlade. Das steckte er in eine schwarze Stofftasche. Eine zweite Kassiererin bedrohte er mit der Waffe, als auch sie den Raum betrat. Der Täter forderte den Schlüssel des Tresors und entnahm daraus das Bargeld, welches er ebenfalls in den Beutel steckte. Anschließend flüchtete er aus dem Markt in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige war 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte ein rundes Gesicht mit dunklem Teint, kurzen, schwarzen Haaren und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer gelben oder beigefarbenen Kappe und einem dunklen Blouson. Er trug einen grau-blauen Pullover mit weißem Querstreifen, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Die Ärmel seiner Jacke waren hochgekrempelt. Laut Zeugenangaben waren die Unterarme stark behaart. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent. Weitere Details sehen Sie auf dem Originalbild der Überwachungskamera, das den Täter beim Betreten des Marktes zeigt (Anlage).

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth sucht den Täter nun mit Bildern aus der Überwachungskamera und fragt: Wer kann Angaben zum Täter, seiner Anwesenheit im Markt, seiner Flucht oder seinem jetzigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch über 02233 52-0. Ergänzend zum vorliegenden Bildmaterial steht ein etwa sechssekündiges Video zur Verfügung, welches interessierten Journalisten ausgehändigt werden kann. (bm)

