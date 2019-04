Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190409-4: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brühler Straße ist am Freitagmorgen (05. April) eine 44-jährige Radfahrerin verletzt worden. Das am Unfall beteiligte Auto fuhr davon.

Die Radfahrerin, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand, beabsichtigte gegen 05:30 Uhr, von der Hubertusstraße kommend an einer Ampel die Brühler Straße zu überqueren. Als sie bei Grün losfuhr, fuhr sie ein von rechts kommender, unbekannter Autofahrer an. Die 44-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer setzte seine Fahrt über die Brühler Straße in Richtung Brühl fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein graues Auto der Marke Ford (Fiesta oder B-Max). Zudem ist das Auto am linken Außenspiegel beschädigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Autofahrerin/zum Autofahrer machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

