Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190409-2: Kabeldiebe festgenommen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren fielen Streifenbeamten im Gewerbegebiet Berzdorf auf.

Während der Streifenfahrt bemerkten Polizisten am Montag (08. April) um 18:00 Uhr an der Abfahrt von der Landesstraße 182 in Richtung Peter-Henlein-Straße in einiger Entfernung ein schwer beladenes Auto. Die Beamten folgten dem Wagen, der unter der Brücke der Landesstraße 102 hielt. Beide Insassen (22/26) stiegen aus und hantierten an ihrer Ladung. Die Beamten überprüften die Personen und das Fahrzeug und stellten fest, dass im Wagen Kabelstränge lagen, die, wie sich später herausstellte, aus einem Diebstahl im Neubaugebiet "Am Kapellchen" stammten. Im Fahrzeug lagen diverse Werkzeuge, die geeignet sind, Kabel abzutrennen und zu verarbeiten. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest und stellten den Wagen samt Ladung sicher. Da der Fahrer des Wagens (22) zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis aushändigen konnte, fertigten die Beamten gegen ihn nach der Blutprobenentnahme gesonderte Anzeigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich des genauen Tatortes dauern an. (bm)

