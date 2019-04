Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190409-4: Fahrraddiebe gestellt - Pulheim/Frechen/Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag gingen der Polizei drei Fahrraddiebe ins Netz. Zwei von ihnen wurden aufgrund aufmerksamer Zeugen bei der Tat entdeckt und zügig gemeldet.

Um 01:10 Uhr bemerkten Zeugen am Sonntag (07. April) einen 24-jährigen Mann, der ihnen auf dem Marktplatz in Pulheim Drogen anbot. Wenig später sahen sie ihn mit einem Fahrrad, welches er ohne Vorderrad davontrug. Weitere Zeit später sahen sie denselben Mann mit einem weiteren Fahrrad. Sie meldeten ihre Beobachtungen der Polizei, die den Mann am Bahnhof in Stommeln antrafen und vorläufig festnahmen. Die vermutlich auf der Schmittenstraße und Christinastraße von ihm entwendeten Fahrräder stellten die Beamten zusammen mit aufgefundenem Tatwerkzeug sicher.

Um 09:30 Uhr meldete ein Zeuge einen 76-jährigen Mann, der sich am Bahnhof in Frechen-Königsdorf an den dortigen Fahrrädern zu schaffen machte. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Mann antraf und in seiner Kleidung eine benutzte Metallsäge fand. An einem abgestellten Fahrrad fanden die Beamten ein angesägtes Schloss. Die Polizisten stellten die Säge sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Beamte in Brühl auf der Schildgesstraße einen 42-jährigen Mann, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Auch gegen den 42-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (bm)

