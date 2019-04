Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190408-2: Radfahrer stieß mit Auto zusammen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (07. April) ist auf der Lothringer Straße ein Rennradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und wurde schwer verletzt.

Der 59-jährige Radfahrer fuhr gegen 17:45 Uhr auf einem Feldweg (Zum Hubertusbusch) in Richtung Lothringer Straße. Zur gleichen Zeit war ein 27-jähriger Autofahrer auf der Lothringer Straße in Richtung Humboldtstraße unterwegs. Laut Zeugenangaben fuhr der Radfahrer, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, in Höhe einer beampelten Fußgängerfurt bei Rot auf die Lothringer Straße. Dort prallte er gegen das Fahrzeug des 27-Jährigen und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizisten kümmerten sich um das beschädigte Fahrrad. Am Auto entstand Sachschaden. (nh)

