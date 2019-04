Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei alkoholisierte Fahrer eines Kleintransporters - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei 41-jährige Kölner befuhren am Samstag (06.04.) um 21:00 Uhr mit ihren Motorrädern in Erftstadt die Landesstraße 162 in Richtung Ahrem. Ihnen kam ein weißer Kleintransporter entgegen. Am Ende der dortigen S-Kurve zwischen Ahrem und Friesheim kam der Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überfuhr er einen Leitpfosten und verlor dabei sein vorderes Kennzeichen. Danach lenkte der Fahrer den Kleintransporter in den Gegenverkehr. Die beiden Motorradfahrer gaben an, dass sie nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnten. Der Kleintransporter fuhr dann weiter in Richtung Ahrem. Die inzwischen hinzugerufene Polizei nahm kurze Zeit später den Sachverhalt vor Ort auf. Während der Aufnahme kam ein Kleintransporter ohne vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle vorbei. Bei einer Kontrolle des Kleintransporters stimmte das hintere Kennzeichen mit dem aufgefunden Kennzeichen überein. Die Zeugen gaben an, dass der Beifahrer des Kleintransporter eben der Fahrer war. Er war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der jetzige 37-jährige Erftstädter Fahrer des Kleintransporters war ebenfalls alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest mit ihm ergab einen Wert von 1,68 Promille. Beiden Fahrern des Kleintransporters wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine wurden sichergestellt und gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt.

