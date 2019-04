Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190405-3: Schüler bei Verkehrsunfall verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 11-jähriger Schüler ist am Donnerstag (04. April) um 07:20 Uhr über die Kölner Straße in Gleuel gelaufen. Dabei stieß er mit einem Autofahrer zusammen, der weiterfuhr.

Der Schüler wollte seinen Schulbus an der Haltestelle "Innungsstraße" (Linie 910) in Richtung Innenstadt erreichen. Er gab an, in beide Richtungen geschaut zu haben, dabei kein Auto gesehen zu haben und dann über die Straße gelaufen zu sein. Beim Überqueren stieß er mit einem dunklen Auto zusammen. Das Auto habe stark gebremst und ist anschließend in Richtung Frechener Straße weitergefahren.

Erst später in der Schule bemerkte der 11-Jährige, dass er bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt. Die Schule informierte seine Mutter, die mit ihm ein Krankenhaus aufsuchte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (Wp)

