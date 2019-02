Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht/ geparkter PKW beschädigt

Konz (ots)

Am Montag, den 18.02.2019, wurde in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr ein auf dem LIDL-Parkplatz Konz geparkter silberfarbener Opel Meriva am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz stark besucht. Es kann deshalb angenommen werden, dass Zeugen den Zusammenstoß wahrgenommen haben Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz in Verbindung zu setzen (Tel. 06501-9268 -0)

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Polizeipräsidium Trier



Granastraße 116

54329 Konz

Tel. 06501/9268-23

Fax.06501/9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



