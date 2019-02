Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW wird in der Mainzer Straße beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 16.02.2019 kam es zwischen 12:50 und 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße kurz vor der Wilhelm-Leuschner-Brücke in Idar-Oberstein. Hierbei kollidierte ein in Richtung Bahnhof fahrendes Fahrzeug mit einem am Straßenrand abgestellten VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

