Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Am 14.02.19, in der Zeit von 15:00-18:00 Uhr, wurde ein geparkter Personenkraftwagen an der Grundschule Baumholder am linken Heck über dem Radkasten beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Baumholder 06783/9910.

Rückfragen bitte an:



PI Baumholder

Tel. 06783/9910



