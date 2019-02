Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Schützenstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, 18.02.2019 kam es im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:10 Uhr in der Schützenstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines grauen Opel, der am Fahrbahnrand abgestellt war durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zum unfallverursachenden Fahrzeug liegen bisher keine Hinweise vor.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell