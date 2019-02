Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Einbruch in Bahngebäude - Polizei stellt Tatverdächtige

Reichenbach/Vogtl. (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizisten der Polizeidirektion Zwickau in der vergangenen Nacht in Reichenbach/Vogtl. einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen und an die Bundespolizei übergeben.

Der 19-Jährige aus dem Vogtlandkreis steht im Verdacht, in ein Gebäude der Deutschen Bahn AG in der Höferstraße - nachdem er dort eine Fensterscheibe zerstörte - eingestiegen zu sein und Bauteile für Schrankenanlagen entwendet zu haben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Beim Beschuldigten wurde bei seiner Festnahme ein Atemalkoholwert von 1,36 Promille registriert.

Nach Abschluss polizeilicher Erstmaßnahmen entließen ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl im besonders schwerem Fall, auch gegen zwei weitere Tatverdächtige, eingeleitet.

