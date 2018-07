POL-PDNW: Körperverletzung am Bahnhof

Grünstadt (ots) - Wegen 100 EUR, die ein 43-jähriger aus Grünstadt einem 43-jährigen Bekannten aus Schriesheim geliehen hatte, gerieten die beiden am Bahnhof in Grünstadt in Streit. Dieser gipfelte am Samstag, 07.07.2018 um 13:40 Uhr darin, dass der Grünstadter dem Schriesheimer zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen und es bleibt fraglich, ob die 100 EUR, die er verliehen hatte, zur Bezahlung der ihn erwartenden Geldstrafe ausreichen werden. Der Mann aus Schriesheim erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue, die behandelt werden musste.

