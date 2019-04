Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190405-1: Wohnungseinbrecher nach Sekunden festgenommen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer versuchten gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen, was eine Bewohnerin bemerkte und die Polizei informierte.

Die Täter kletterten ersten Ermittlungen zufolge am Donnerstag (04. April) um 00:30 Uhr auf ein Vordach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Am Jobberath". Die Bewohnerin hörte Geräusche und begab sich zu einem der Fenster, welches einer der beiden Täter versuchte aufzuhebeln. Sie schlug auf die Scheibe, worauf die Täter flüchteten. Über den Notruf informierte die Melderin die Polizei, die nach nur 40 Sekunden im Rahmen der Fahndung die zwei beschriebenen Männer auf einem Fußweg von der Zeiss-Straße in Richtung Chaunyring antrafen und festnahmen. (bm)

