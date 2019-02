Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Smartphone aus Rucksack entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.02.2019 kam es am Mittag in einer Buchhandlung in der Innenstadt zu einem Taschendiebstahl. Einer 71-jährigen Dame wurde ihr Mobiltelefon aus dem umgehängten Rucksack gestohlen. Zwei unbekannte Täterinnen verursachten zum Nachteil der Seniorin einen Sachschaden von ca. 800EUR.

