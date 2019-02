Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Haßloch - Polizeiinspektion Haßloch (ots)

Am Dienstag, 19.02., vermutlich gegen 08.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schubertstraße in Haßloch in Richtung Lindenstraße und beschädigte dabei einen in Fahrtrichtung rechts ordnungsgemäß in Längsrichtung in einer Parkbucht abgestellten roten Pkw Hyundai, an dem Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet evtl. Zeugen des Unfalls, sich unter 06324/9 33-0 zu melden oder sich per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324/9 33-156

