Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verfolgungsfahrt - PKW-Fahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle durch Flucht

Hettenleidelheim, Ortsgebiet und K 35 Gem. Ramsen - 19.02.2019, 11:50 Uhr (ots)

Eine Streife der PI Grünstadt wollte in der Schamottestraße in Hettenleidelheim einen grauen PKW kontrollieren, als dessen Fahrer unvermittelt Gas gab und durch das Ortsgebiet von Hettenleidelheim flüchtete. Am Ortsausgang fuhr er auf der Ramser Straße mit überhöhter Geschwindigkeit am Seniorenheim vorbei. An der Grotte und in der darauf folgenden Linkskurve geriet der PKW ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Noch ehe die Beamten an seinem Fahrzeug waren, beschleunigte der Fahrer und steuerte auf das Polizeifahrzeug zu, das er rammte. Die Beamten blieben hierbei unverletzt. Bei der anschließenden Verfolgung durch den Wald Richtung Eisenberg verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Kurze Zeit später wurde das Fluchtfahrzeug auf dem Firmengelände eines Betriebs in der Eisenberger Industriestraße verlassen aufgefunden. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Der Verdacht richtet sich gegen einen 29-Jährigen aus dem Raum Bad Dürkheim. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden übernommen.

