Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf das Geständnis eines Ladendiebes folgt Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montagabend kam es in einem Elektrogeschäft in der Chemnitzer Straße zu einem Ladendiebstahl. Der Detektiv des Warenhauses kam dem 47-Jährigen auf die Schliche als dieser beim Versuch des Versteckens unter der Jacke bemerkte, dass die Verpackung ohne Inhalt war. Der Herr tat seinen Unmut insoweit kund, dass er die Verpackung zu Boden warf. Bei der Durchsuchung des Mannes durch die hinzugerufenen Beamten konnte zusätzlich eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden. Während der Sachverhaltsaufnahme gab der Beschuldigte zu bereits am Mittag Drogen konsumiert zu haben. Darüber hinaus gab er an, auch selbst zum Laden gefahren zu sein. Die Folge war die Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

