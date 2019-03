Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Autoknacker gestellt

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Freitag zwei Autoknacker festgenommen. Die beiden Männer waren gegen 3 Uhr in der Spicherer Straße dabei beobachtet worden, wie sie an einem Auto eine Scheibe einschlugen.

Die alarmierte Polizeistreife konnte die beiden amtsbekannten Tatverdächtigen stellen. Sie bestritten zwar die Tat, bei ihnen wurde jedoch ein Handy gefunden, das zu Fahndung ausgeschrieben ist. Außerdem hatten die Männer ein hochwertiges Fahrrad dabei, das vermutlich nicht ihnen gehört. Die genauen Eigentumsverhältnisse müssen noch geklärt werden.

Handy und Fahrrad wurden sichergestellt und die beiden Männer zur Dienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Weil sie ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen, wurden sie auch zum Drogentest gebeten - dieser reagierte bei beiden positiv auf die Stoffgruppen THC und Cannabis. | cri

