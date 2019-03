Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses in der Kirchstraße haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgehebelt. Am frühen Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass über Nacht ungebetene Besucher die (Büro-)Räume betreten und durchsucht haben. Sie fanden aber offenbar nichts, was sie interessierte, und zogen mit leeren Händen wieder ab.

Zurück blieb der Schaden am aufgehebelten Fenster - hier hatten die Täter ganz offensichtlich zahlreiche Versuche benötigt, um es zu öffnen.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. | cri

