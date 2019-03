Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt eines Fahrradfahrers nicht beachtet

Aldenhoven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad kam es Montagmorgen an der Einmündung Industriestraße/L 136.

Gegen 07:10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Aachener mit seinem Fahrrad die L 136 aus Richtung Aldenhoven kommend in Richtung Jülich. Zur gleichen Zeit war ein 49-jähriger Autofahrer aus Aldenhoven auf der Industriestraße in Richtung L 136 unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach rechts in Richtung Jülich abbiegen. Nach eigenen Angaben sah er in der Entfernung einen Lkw. Da dieser weit genug weg war, fuhr er los und missachtete dabei die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Diesen hatte er nach eigenen Angaben nicht gesehen. Der Radfahrer stieß gegen den Pkw, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Beleuchtung am Fahrrad vor Ort ergab, dass dieses eingeschaltet und funktionsfähig war. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 1100 Euro.

