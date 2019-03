Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Jülich (ots)

Ohne auf einen Motorradfahrer zu achten fuhr ein Pkw-Fahrer in einen Kreisverkehr ein. Der Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Heinsberg die B 56 aus Richtung Bourheim kommend in Richtung des Kreisverkehrs. In diesen wollte er einfahren und übersah nach eigenen Angaben einen bereits im Kreisel fahrenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Kradfahrer, ein 32-jähriger Jülicher, stürzte. Während der Autofahrer unverletzt blieb, wurde der Jülicher mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell