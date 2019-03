Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Fußgänger gesucht

Düren (ots)

Ein Fußgänger wurde Samstagmittag von einem Rettungswagen angefahren. Ob der Mann verletzt wurde, ist unklar.

Gegen 11:40 Uhr war der RTW mit Sonder- und Wegerechten auf der Hohenzollernstraße zwischen der Stürtzstraße und der Kölnstraße unterwegs. Zwischen parkenden Fahrzeugen trat plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn. Der Fahrer des RTW leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Dieser stürzte zu Boden. Bevor sich die Sanitäter weiter um ihn kümmern konnten, entfernte sich der Mann mit den Worten, dass alles in Ordnung sei von der Unfallstelle.

Am RTW entstand kein Sachschaden. Der Fußgänger wird gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-5222 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425.

