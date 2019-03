Polizei Düren

POL-DN: Brand einer Fabrikationsmaschine für Wellpappe

Jülich (ots)

Am späten Freitagabend kam es in einer Fabrikationshalle der Firma Smurfit Kappa Carton GmbH aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Fabrikationsmaschine für Wellpappe.

Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung in der Halle. Die Mitarbeiter konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr erschien mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch Einatmen von Rauchgas wurden vier Mitarbeiter der Firma und ein Feuerwehrmann verletzt. Durch den Brand entstand ein erheblicher Schaden an der Maschine und der Fabrikationshalle. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Dürener Straße komplett gesperrt werden.

