Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Aldenhoven (ots)

Leicht verletzt wurde Sonntagnachmittag ein 18-jähriger aus Jülich, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und dieses sich überschlug.

Gegen 14:00 Uhr war der Fahranfänger auf der Kreisstraße 12 aus Richtung Freialdenhoven in Fahrtrichtung Ederen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen ins Rutschen und schleuderte nach rechts in das angrenzende Feld. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte selbständig aus dem Pkw klettern. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

