Nienburg (ots) - (BER)Die Polizei in Nienburg fahndet nach einem Täter, der vermutlich am 20.04.2018 einer Seniorin die EC-Karte entwendet und dann damit mehrere Geldabhebungen durchgeführt hatte. Die 77 - jährige Nienburgerin war wahrscheinlich am Tattag am Geldautomaten der Volksbank-Filiale im Leintor beobachtet worden, als sie ihre Karte dort einsetzte. Dem Täter gelang es, sie bei der Eingabe der PIN zu beobachten und ihr danach die Karte zu entwenden. Bevor die Karte gesperrt wurde, konnte der Mann insgesamt 5 Abhebungen in Nienburg, Diepholz-Barnstorf, Sulingen-Borstel sowie in Langenhagen tätigen. Nachdem alle polizeiinternen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ermittlung des Täters geführt haben, hat nun das Amtsgericht Verden die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Mit dem Foto des Täters bitten die Ermittler der Nienburger Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer hat möglicherweise die Tat am 20.April in der Volksbank-Filiale im Leintor beobachtet. Interessant sind dabei auch Beobachtungen, die im ersten Moment vielleicht nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 050212/97780

