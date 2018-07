POL-F: 180709 - 648 Frankfurt-Griesheim: Frankfurter Polizei führt umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch

Frankfurt (ots) - (em) Am Freitag, den 06. Juli 2018, hat die Frankfurter Polizei auf der Schwanheimer Brücke umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen wurde eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen gemessen.

Innerhalb von etwa 3 Stunden haben die Beamten insgesamt 159 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Geschwindigkeit wurde ab 10.00 Uhr auf der Schwanheimer Brücke in Fahrtrichtung Frankfurt gemessen. Insgesamt 10 Personen werden aufgrund ihres "sportlichen" Fahrverhaltens zeitnah ein Fahrverbot ereilen. Der Fahrer eines VW Golf hatte es besonders eilig: Bei erlaubten 80 km/h fuhr er 149 km/h. Den Frankfurter ereilen nun ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot. Neun weitere Autofahrer werden für einige Zeit ebenfalls ihren Führerschein abgeben.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptursachen dar. Daher wird die Frankfurter Polizei zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig mit verschiedenen Maßnahmen gegen zu schnelles Fahren vorgehen.

