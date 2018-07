POL-F: 180708 - 0647 Frankfurt-Hausen: Brand in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots) - (fue) Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR entstand am Samstag, den 7. Juli 2018, gegen 02.55 Uhr, bei dem Brand von sieben Gartenhütten in einer Kleingartenanlage an der Ludwig-Landmann-Straße. Die sieben in Brand stehenden Hütten waren teils baulich miteinander verbunden. Von der Feuerwehr mussten weitere Fahrzeuge zur Wasserversorgung angefordert werden.

Personen kamen durch die Flammen nicht zu Schaden. Im Laufe der Löscharbeiten fanden sich vier der Pächter in der Kleingartenanlage ein. Sie waren durch den Feuerwehreinsatz auf die Situation aufmerksam geworden.

Die Brandursachenermittlung wurde aufgenommen. Eine (fahrlässige) Brandstiftung kann zum derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen werden.

